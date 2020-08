Co spakować na wakacje z małym dzieckiem. Lista niezbędnych rzeczy

Zacznijmy planować te piękne dni wspólne. Dzięki temu unikniemy stresujących sytuacji i spięć. Warto stworzyć listę typu co spakować na wakacje z małym dzieckiem? Co na niej umieścić? Przede wszystkim ubranka dobrane do pogody w miejsca, w którym jedziecie, wózek i nosidełko, ulubione zabawki, jednak pamiętajmy o umiarze. Niezbędna będzie także kosmetyczka z niezbędnymi akcesoriami higienicznymi.

Co spakować na wakacje z małym dzieckiem - nie zapomnij o kremie z filtrem!

Skóra dziecka jest bardzo delikatna i podatna na wiele niesprzyjających czynników. Jeśli zastanawiasz się co spakować na wakacje z małym dzieckiem to przede wszystkim musi to być krem z filtrem! Słońce może poparzyć dziecko i wywołać bąble, ból a nawet gorączkę. Przed każdym wyjściem na plaże lub inny długi pobyt na świeżym powietrzu.



O czym jeszcze warto pamiętać?

Apteczka to ważny element, który powinien być nieodłącznym elementem wakacji z małym dzieckiem. O tym co jeszcze spakować sprawdź w artykule na blogu Bello24!